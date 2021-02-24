27.84 / 28.02 33.65 / 34.02
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине сделали первую прививку против ковида

13:53 24 февраля 2021
вакцина

В среду, 24 февраля, в Украине вакцинировался первый человек препаратом против коронавируса. Это врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

О вакцинации сообщил новый глава Черкасской ОГА Александр Скичко и опубликовал фото с медиком.

На брифинге, посвященном началу вакцинации, Скичко отметил, что после прививки мужчина еще 30 минут находился под наблюдением врачей.

Глава ОГА подчеркнул, что вакцинация против коронавируса добровольная и бесплатная.

Она проходит в 5 этапов. На первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидним больным. На втором — люди с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники).

Затем будут вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях.

В четвертую очередь попадают люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.

Пятый этап — для всех других категорий населения.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тысяч доз индийской вакцины разделили между Киевом, Житомиром, Черкассами, а также Киевской, Черкасской и Винницкой областями.

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Нагиев

«Он тепло одет, а она полуголая»: Дмитрий Нагиев возмутил подписчиков фото с девушкой

Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Никита Пресняков

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер