В Украине сделали первую прививку против ковида

В среду, 24 февраля, в Украине вакцинировался первый человек препаратом против коронавируса. Это врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

О вакцинации сообщил новый глава Черкасской ОГА Александр Скичко и опубликовал фото с медиком.

На брифинге, посвященном началу вакцинации, Скичко отметил, что после прививки мужчина еще 30 минут находился под наблюдением врачей.

Глава ОГА подчеркнул, что вакцинация против коронавируса добровольная и бесплатная.

Она проходит в 5 этапов. На первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидним больным. На втором — люди с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники).

Затем будут вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях.

В четвертую очередь попадают люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.

Пятый этап — для всех других категорий населения.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тысяч доз индийской вакцины разделили между Киевом, Житомиром, Черкассами, а также Киевской, Черкасской и Винницкой областями.

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