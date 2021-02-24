СБУ вывесила перед российским посольством в Киеве «говорящий» баннер

Возле здания посольства Российской Федерации в Киеве установили баннер с напоминанием представителям страны-агрессора о том, что Крым — это Украина.

«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

На баннере, установленном возле здания дипмиссии на столичном Воздухофлотском проспекте, также изображена эмблема СБУ.

Напомним, что летом прошлого года «потроллили» российских дипломатов, работающих в харьковском консульстве. Мурал, на котором изображен рыцарь и эмблема Департамента контрразведки СБУ, авторы разместили на стене старого дома напротив консульства РФ. На мурале изображен конный рыцарь, которые нацелил копье в монстра с двумя головами, увенчанными коронами.

Фото СБУ.

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