27.84 / 28.02 33.64 / 34.01
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На систему документооборота госорганов Украины устроили кибератаку

11:03 24 февраля 2021
Кибератака

В Украине зафиксировали кибератаку на органы государственной власти — ее связали с хакерскими шпионскими группировками из России.

Как сообщили в СНБО, Национальный координационный центр кибербезопасности зафиксировал попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

«Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов госвласти», — отметили в Совбезе и добавили: «Вредные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одним из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации».

Отмечается, что по сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. Самыми известными масштабными атаками такого типа стали NotPetya, направленная на повреждения украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate — кибершпионская операция РФ 2020−2021 года, которую сейчас расследуют в США.

В вышеупомянутых случаях вредоносный программный код распространялся через программное обеспечение МЕДОК в Украине и продукты Solarwinds в США.

Напомним, что в конце 2020 года стало известно, что российские хакеры несколько месяцев имели доступ к компьютерам федеральных ведомств США. После этого в СНБО предупреждали о высоком уровне киберопасности.

Фото с Pixabay.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Элина Свитолина

Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии

Никита Пресняков

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер