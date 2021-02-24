Украина обвинила Россию в проблеме с КПВВ на Донбассе

«Власти» так называемой «ЛНР» и их российские кураторы вновь блокируют открытие со своей стороны пунктов пропуска в районе Золото и Счастья в Луганской области, о котором говорилось на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу 17 февраля.

Об этом сообщает ТКГ в своем Telegram-канале.

Как известно, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на последней встрече, что начиная с 24 февраля, Украина предоставит автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ «Золотое» и «Счастье».

Ответная реакция российской стороны не последовала в течение недели.

По информации ТКГ, 24 февраля в 07:40 утра автобусы приехали на оба пункта пропуска с украинской стороны.

В свою очередь, российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны.

В ТКГ в очередной раз отметили, что россияне и подконтрольные им боевики только на словах проявляют заботу о гражданах на оккупированном Донбассе. На деле они не дают людям свободно проехать на подконтрольную территорию и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты.

Открытие пунктов пропуска блокируется с 10 ноября.

«Ждем соответствующей оценки такому „решению“ со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций», — добавили в ТКГ.

Напомним, Леонид Кравчук не раз заявлял, что договориться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком она себя видит, практически невозможно.

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