27.83 / 28.03 33.62 / 34.00
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине начал действовать адаптивный карантин

9:29 24 февраля 2021
Коронавирус

Со среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину — страну вновь разделили на несколько «цветных» зон в соответствии с эпидемической ситуацией (зеленую, желтую, оранжевую и красную). Сам карантин продлен до 30 апреля.

В зависимости от распространения заболевания COVID-19, в разных регионах страны устанавливаются различные ограничения. На основной территории страны установлена так называемая «желтая» зона.

А вот в Ивано-Франковской области с 26 февраля введут «красный» уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры — в регионе с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в 6 раз, а в последнюю неделю прирост составил 30%.

Фото с Pixabay.

297

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Элина Свитолина

Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Никита Пресняков

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер