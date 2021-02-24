В Украине начал действовать адаптивный карантин

Со среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину — страну вновь разделили на несколько «цветных» зон в соответствии с эпидемической ситуацией (зеленую, желтую, оранжевую и красную). Сам карантин продлен до 30 апреля.

В зависимости от распространения заболевания COVID-19, в разных регионах страны устанавливаются различные ограничения. На основной территории страны установлена так называемая «желтая» зона.

А вот в Ивано-Франковской области с 26 февраля введут «красный» уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры — в регионе с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в 6 раз, а в последнюю неделю прирост составил 30%.

Фото с Pixabay.

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