27.83 / 28.03 33.62 / 34.00
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ООС сообщила о гибели жителя обстрелянного боевиками Хутора Вольного

8:54 24 февраля 2021
Свеча

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из запрещенного вооружения позиции подразделений ООС и хутор Вольный (Луганская область) — погиб мирный житель.

Как сообщили в командовании операцией Объединенных сил, во время обстрела мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта.

«Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 во вторник, 23 февраля, во дворе его дома взорвалась мина — мужчина получил тяжелые множественные ранения. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, затем раненого доставили в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался», — говорится в сообщении.

Материалы по этому преступлению будут направлены в следственный отдел СБУ в Северодонецке для решения вопроса о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований, квалификация — ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.

Также в этот день в районе Песок (Донецкая область) был ранен боец ВСУ — по позициям подразделений ООС работал вражеский снайпер.

Фото с Pixabay.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Элина Свитолина

Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Никита Пресняков

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер