ООС сообщила о гибели жителя обстрелянного боевиками Хутора Вольного

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из запрещенного вооружения позиции подразделений ООС и хутор Вольный (Луганская область) — погиб мирный житель.

Как сообщили в командовании операцией Объединенных сил, во время обстрела мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта.

«Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 во вторник, 23 февраля, во дворе его дома взорвалась мина — мужчина получил тяжелые множественные ранения. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, затем раненого доставили в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался», — говорится в сообщении.

Материалы по этому преступлению будут направлены в следственный отдел СБУ в Северодонецке для решения вопроса о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований, квалификация — ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.

Также в этот день в районе Песок (Донецкая область) был ранен боец ВСУ — по позициям подразделений ООС работал вражеский снайпер.

Фото с Pixabay.

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