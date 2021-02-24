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Украина

Боец ВСУ ранен в ходе обстрела под Песками

7:59 24 февраля 2021
военный

Во вторник, 23 февраля, недалеко от населенного пункта Пески в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Восток».

Пуля снайпера ранила одного бойца ВСУ. Военнослужащего оперативно доставили в госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 23 февраля во время выполнения боевого задания в районе Зайцево Донецкой области погиб военнослужащий-контрактник отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович. Еще один военнослужащий этой же бригады получил ранение.

В этот же день ВСУ понесли еще потери — трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже 58-й отдельной мотопехотной бригады.

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