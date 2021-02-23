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Украина

«Бунт» в поддержку Стерненко: полиция сообщила о задержаниях

22:21 23 февраля 2021
акция

Возле здания Офиса президента в Киеве полицейские задержали 17 участников акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко, которые нарушали порядок.

Несколько полицейских получили ожоги глаз. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 342 «Сопротивление представителю правоохранительного органа».

В настоящее время акция протеста продолжается.

«Полицейские и нацгвардейцы продолжают нести службу и призывают не устраивать провокаций и соблюдать нормы действующего законодательства во время мероприятия», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве на акцию против приговора Стерненко вышли около тысячи человек. Активисты ведут себя агрессивно, провоцируя правоохранителей. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить стоящих в передних рядах. Некоторые распыляют в их сторону слезоточивый газ из баллончиков.

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