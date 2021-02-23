Запрещенные «медведчуковцы» создали новый медиахолдинг с уставным капиталом 100 гривен

Попавшие под санкции телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK создали новое общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Медиахолдинг». Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

ООО зарегистрировано 18 февраля. Размер уставного капитала 100 гривен.

По словам Ткаченко, учредителями являются 100 человек, каждый из них скинулся по одной гривне. Среди акционеров, в частности, указаны топ-менеджеры и ведущие закрытых каналов Егор Бенкендорф, Вячеслав Пиховшек, Руслан Коцаба.

«Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ТОВок за 100 гривен не делай — суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их „деятельности“», — отмечает Ткаченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции СНБО в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, ближайшего соратника главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Под санкции попали компании «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания „112-ТВ“», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ»,"Новости 24 часа","Новые коммуникации". Они вещают под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK .

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