Сторонники Стерненко прорываются к Офису президента: в полицию полетели файеры

Во многих городах Украины проходят акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. В Киеве на акцию собрались более тысячи человек.

Недалеко от Офиса начались столкновения после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер. Протестующие требуют, чтоб их пропустили под стены ОП.

Силовики пробовали оттеснить протестующих, но нарвались на контратаку. Протестующие напирают на кордон полиции. Скандируют «Стерненку — волю!»

По данным Telegram-канала «Инсайдер», радикалы запустили салют и файер в сторону силовиков и призывают закидывать полицию брусчаткой. В сторону правоохранителей распыляют перцовые балончики. Среди полицейских есть пострадавшие.

Толпа ведет себя агрессивно и провоцирует полицию на применение силы.

Также акции проходят в других городах, в Херсоне, Житомире, Львове, Днепре, Харькове, Виннице, Запорожье и других.

Напомним, сегодня Приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным и вынес ему приговор в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

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