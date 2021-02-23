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Украина

Украина отказалась от общего воздушного пространства со странами СНГ

20:14 23 февраля 2021
Зеленский

Украина выходит из двух соглашений, подписанных в рамках СНГ, касающихся воздушного пространства страны. Указ «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств» подписал президент Зеленский, сообщили в Офисе главы государства.

Первое соглашение — о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанное 25 декабря 1991 года в Минске странами бывшего СССР. Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривалось как единое воздушное пространство. Действовал Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет.

Второе подписано 15 мая 1992 в Ташкенте. Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не препятствовать их функционированию.

Напомним, в 2019 году Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества независимых государств. А в июле 2020 Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке.

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