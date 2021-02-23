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Украина

Не та вакцина: иммунолог рассказал правду о закупленной Украиной Covishield

19:58 23 февраля 2021
Вакцина

Индийская вакцина от коронавируса Covishield, приобретенная Украиной, выпущена по лицензии AstraZeneca, но она в два раза дешевле оригинального препарата. Об этом иммунолог Андрей Волянский заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Это вакцина, которая выпущена по лицензии, но это не одна и та же вакцина, ее цена в два раза ниже, около 2,5 доллара за дозу, в зависимости от партии. Я буквально сегодня видел результаты ее клинического исследования, которое проходило в Индии с конца августа прошлого года до конца января нынешнего года, в нем напрямую сравнивали этот Covishield и AstraZeneca. Все-таки это две разные вакцины», — отметил Волянский.

По его словам, отсутствуют также результаты исследования — его провели всего на 400 человеках.

Иммунолог также заявил, что «программа COVAX для нищих стран включает в себя около 2 млрд доз, и более миллиарда — это вакцина Covishield».

Ранее сообщалось, что вакцинацию в Украине не станут проводить публично.

Фото: pixabay.com

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