Ирина Шамрай: «Николаевский глиноземный завод подарил городу ультрасовременный медцентр, построенный с нуля»

В самом начале шествия коронавирусной пандемии по территории Украины для многих Николаевский регион оставался загадкой. На протяжении марта в 2020 году, когда во всех областях Украины ежедневная статистика на десятки множила количество новых случаев инфицирования, Николаев оставался неприступной крепостью для коварной болезни. Город и сегодня остается регионом с наиболее низкой статистикой смертности от коронавируса. По словам начальника Управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирины Шамрай, причина неприступности города в первые дни пандемии так и осталась загадкой. Но то, что при содействии крупного бизнеса Николаев заранее подготовился и встретил коварный недуг во всеоружии, остается фактом. В эксклюзивном интервью нашему изданию Ирина Шамрай рассказала, как за время пандемии город превратился в образцово-показательный антиковидный медицинский центр страны, скопив при этом в своем арсенале достаточный потенциал уникального профессионального опыта, инновационно-технологических решений и материально-технической базы для успешного противодействия другим инфекционным вызовам в «мирные» посткарантинные времена.

Всем миром

— Как вы можете оценить вклад крупного бизнеса Николаева в борьбу с пандемией COVID-19. Насколько активно и на каком этапе бизнес начал помогать городской медицине противостоять смертельно опасной болезни?

— Благодаря поддержке бизнеса в городе была проведена колоссальнейшая работа, как по предотвращению распространения инфекции, так и организации лечения больных. Когда в Николаеве еще не было ни одного заболевшего, а в других регионах страны COVID-19 уже бушевал вовсю (первый заболевший у нас появился в середине апреля 2020 года), социально ответственный бизнес уже закупал и передавал нам быстрые тесты. Тогда еще не было централизованных поставок. Меценаты обеспечили нас быстрыми тестами, средствами индивидуальной защиты врачей и медперсонала, начали поставлять крайне необходимое кислородное оборудование. Городской совет в свою очередь выделил на борьбу с пандемией 50,22 млн грн. То есть финансовые ресурсы спонсоры начали выделять задолго до того, как у нас появились первые ковид-пациенты.

Под госпитализацию больных COVID-19 в Николаеве перепрофилировано пять лечебных учреждений, в которых выделены 915 койко-мест (61% всего коечного фонда). Роддом № 1 принимает из всей области беременных и рожениц с подозрением на коронавирус. Детская больница № 2 — детей. Это по 70 мест. Под COVID-19 полностью перепрофилировали городскую больницу № 1 (270 коек), горбольницу № 5 (305 коек) и еще 200 мест оборудовано в третьей больнице. Кстати, именно горбольницу № 3 мы начали заблаговременно готовить к приему ковидных пациентов: за счет средств крупных промышленных предприятий построили респираторный центр, оборудовали первые 50 койко-мест стационарными системами подачи кислорода.

— Какие конкретно предприятия пришли к вам на помощь в тот момент?

— Помогали многие. Но самый весомый вклад, безусловно, внесли Николаевский глиноземный завод и судостроительное предприятие «НИБУЛОН». Руководство НГЗ незамедлительно откликнулось на просьбу городского головы и очень оперативно выделило средства и закупило для третьей больницы криоцилиндр, позволяющий хранить 3 тонны жидкого кислорода. Мэр высоко оценил помощь предприятия и неоднократно при случае благодарил НГЗ.

В свою очередь «НИБУЛОН» отреставрировал прачечную больницы, выделив 800 тыс. грн. Эта работа была проделана еще в начале мая 2020 года, когда в Николаеве больных было очень мало. В конце концов с 10 сентября городская больница № 3 начала функционировать как ковидный госпиталь. Всего в городе 579 коек оборудованы кислородом, плюс мы имеем еще 168 кислородных концентраторов, что составляет 82% от общего количества койко-мест. В этом нам сильно помог «НИБУЛОН», инвестировав 25 млн грн. Кроме того, бизнес закупил для городских медучреждений 168 кислородных концентраторов. Таким образом, мы на 2% перевыполнили норму Кабинета министров, в соответствии с которой 80% коечного фонда должны быть обеспечены стационарными точками подачи кислорода.

Прецедент без аналогов

— Можете детально рассказать о новом модульном госпитале при городской клинической больнице № 5, построенном «под ключ» и введенном в эксплуатацию в декабре 2020 года Николаевским глиноземным заводом?

— «Центр спасения и здоровья» — уникальный объект. Его стоимость составила около 150 млн грн. Все до копейки инвестировал Николаевский глиноземный завод. Аналогов этому медучреждению в Украине нет! Это очень масштабное сооружение на 66 коек, 6 из которых реанимационные. Палаты оборудованы всем необходимым, в том числе — кислородными системами, имеют выходы на улицу. В общем — это ультрасовременный медицинский центр, построенный НГЗ с нуля. В нем установлены самые современные аппараты КТ, УЗИ, автономный генератор, лабораторное оборудование. В центре работают специалисты высокого класса. В общем, благодаря Николаевскому глиноземному в городе появился самый инновационный модульный инфекционный госпиталь. Ранее мы об этом даже мечтать не могли.

В «Центр спасения и здоровья» Николаевский глиноземный завод инвестировал около 150 млн гривен

— Уникальное оборудование инфекционного госпиталя как-то повлияло на эффективность раннего выявления болезни, оперативность вмешательства врачей и, соответственно, предотвращение осложнений?

— Безусловно. Прежде всего мы приобрели два портативных аппарата для проведения ПЦР-диагностики. Кроме того, как я уже сказала, НГЗ приобрел современные аппараты КТ и УЗИ, благодаря которым врач сразу определяет степень поражения легких пациента. В Центре установлен биохимический анализатор мочи, крови. В общем с помощью завода мы создали автономное отделение диагностики и оказания первой медицинской помощи пациентам с COVID-19.

— Вы общались с выздоровевшими пациентами, которые лечились в новом центре. Каковы их отзывы?

— Все без исключения люди просто в восторге. Они не верили, что находились и лечились в таких условиях. Еще раз подчеркну, что аналогов этому медицинскому центру в Украине сегодня нет! В этом может убедиться каждый, кто приедет и увидит все своими глазами.

В центре создано автономное отделение диагностики и оказания первой медицинской помощи пациентам с COVID-19

Пентагон и Николаев — самые безопасные места в мире

— Какова ситуация с заполненностью лечебных заведений больными COVID-19 сегодня?

— На данный момент ковидные больницы Николаева заполнены на 40%. Слава Богу, статистика новых случаев заболевания сокращается. Пандемия сбавила обороты. Хотя еще не так давно был период, когда свободных коек фактически не оставалось.

— Участие спонсоров помогло минимизировать статистику смертности от COVID-19?

— Конечно. В Николаеве относительно низкая смертность. За время пандемии в городе скончались в процентном соотношении 1,4% пациентов, в области — 1,6%. В Украине этот показатель составил 1,9% от общего количества заболевших. Ну и еще раз хочу отметить, что благодаря оперативной поддержке бизнеса, в нашем регионе был выявлен первый заболевший гораздо позже, чем в других областях страны. К нам приезжал главный санитарный врач Виктор Ляшко, который не мог понять, почему в регионе нет больных, когда по всей стране COVID-19 уже бушевал вовсю.

К тому времени у нас уже были готовы выездные бригады, которые полностью были оснащены всем необходимым для приема и транспортировки больных, забора ПЦР-тестов и т. д. Тогда у нас еще шутка родилась, что самые безопасные места в мире — это Пентагон и Николаев.

Инвестиции в здоровое будущее

— Как происходит коммуникация городской власти с бизнесом?

— Еще раз хочу отметить, что НГЗ и «НИБУЛОН» являются двумя постоянными и наиболее мощными драйверами развития городской системы здравоохранения. Очень важно, что компании не ограничились разовой помощью для «галочки». Они помогают нам постоянно с первого дня коронавирусной угрозы, находясь с городским советом в непрерывной коммуникации днем и ночью. Я не могу сейчас назвать общую сумму, которую инвестировали эти компании в здоровье жителей Николаева, но речь идет о сотнях миллионов гривен.

Они постоянно что-то делают, регулярно обеспечивают больницы средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами. Не прекращаются ремонты, закупается необходимое оборудование. Работа кипит каждый день. Сейчас, к примеру, НГЗ прокладывает возле 5-й горбольницы дорогу, меняет генераторы, чтобы не было перебоев с подачей электроэнергии.

Наши меценаты постоянно на связи с мэром города, который лично координирует все направления необходимой городу в данный момент деятельности. При этом участие бизнеса в решении актуальных проблем медицинской отрасли происходит очень динамично. Никто никого не дергает, ни к чему не принуждает. Все делается, я бы сказала, от души и на общее благо.

На мой взгляд, без участия НГЗ и другого социально ответственного бизнеса городской бюджет самостоятельно не справился бы с ситуацией. Да, за бюджетные 50 млн грн мы закупили много необходимого оборудования, завершаем создание современной ПЦР-лаборатории. Но без спонсорского участия городу было бы очень тяжело. И мы очень благодарны нашим партнерам.

НГЗ и «НИБУЛОН» являются двумя постоянными и наиболее мощными драйверами развития городской системы здравоохранения

— Пандемия закончится. Какая дальнейшая судьба модульного центра, построенного НГЗ. Он будет востребован в посткарантинный период?

— Безусловно! До последнего времени в Николаеве вообще не было инфекционной больницы. Горожане пользовались областной. Но, как показывает практика, всегда лучше надеяться на себя и иметь свое. Поэтому НГЗ подарил Николаеву современный инфекционный центр! В феврале наша 5-я городская больница заключит с Национальной службой здоровья Украины договор о предоставлении пакета услуг по лечению инфекционных больных. После этого все пациенты с инфекционными патологиями (лептоспироз, менингит, гепатит, краснуха, ветрянка и так далее) благодаря Николаевскому глиноземному заводу будут лечиться в родном городе и в самых современных условиях европейского уровня.

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