С пятницы, 26 февраля, в Ивано-Франковской области введут красный уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры. Об этом сообщает Правительственный портал.

«Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространенин болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В результате Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в Прикарпатье красной зоны.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, в Ивано-Франковской области с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось в 6 раз, а в последнюю неделю прирост составил 30%.

«Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный Кабинетом министров показатель (60 человек на 100 000 населения). Ивано-Франковская область остается единственной областью в Украине, где заполняемость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом дополнительно развернутых коек», — сказал он.

В связи с введением красной зоны будут действовать также дополнительные ограничения: запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Будут организованы контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области.

Ранее сообщалось, что от руководства курорта «Буковель» потребовали закрыть для посетителей заведения общественного питания.

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