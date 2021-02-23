Дело Стерненко: Мендель попыталась заступиться за Зеленского, но ее опровергли

Адвокат Маси Найем опроверг заявление пресс-секретаря президента Зеленского Юлии Мендель о том, что глава государства не предлагал должностей активисту Сергею Стерненко. Об этом юрист написал в своем Facebook.

«Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей», — прицитировал Найем высказывание Мендель.

«Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек», — заявил он.

В комментариях многие пользователи спрашивают у Найема, какую именно должность Зеленский предлагал Стерненко, но ответа они пока не получили.

Ранее сообщалось, что адвокат Маси Найем подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести своего подзащитного в Киев из-за угрозы его жизни и здоровью.

374

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter