В сети показали фото и назвали имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 23 февраля

Во вторник, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий-контрактник отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

По информации военных, боец погиб в результате обстрелов оккупантов. Кроме того, еще один военнослужащий этой же бригады получил ранение.

В оперативном командовании уточнили, что боевики стреляли в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево (Донецкая область).

Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Его срочно медицинским автомобилем доставили в больницу Светлодарска, а затем в военно-медицинский госпиталь Часов Яра.

У погибшего солдата осталась жена. В последний путь сержанта проведут в его родной Одессе.

«Командование оперативного командования „Юг“ Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Светлая и вечная память Герою, воину-пехотинцу», — говорится в соболезновании.

Напомним, в этот же день трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже 58-й отдельной мотопехотной бригады. А 22 февраля, во время обстрела боевиков, погиб боец ВСУ, еще один был ранен.

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