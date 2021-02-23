В «Буковеле» закрывают все рестораны и кафе

Вспышку коронавируса в Прикарпатье инфекционисты связывают с работой одного из крупнейших горнолыжных курортов «Буковеля», куда приезжают не только украинцы, но и европейцы, у которых такие курорты закрыты.

В связи с этим руководство Ивано-Франковской области приняло решение ужесточить карантинные ограничения на курорте. Об этом говорится на сайте ОГА.

От руководства «Буковеля» потребовали закрыть для посетителей рестораны, бары и кафе. Создать на горнолыжных трассах и подъемниках специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими. Информировать отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Жители отелей должны соблюдать социальную дистанцию и строгий масочный режим.

Такие меры приняты после того, как руководители области, проинспектировав курорт, увидели массовое скоплений людей и нарушение карантинных ограничений.

«В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростам лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре», — сообщил глава области Андрей Бойчук.

Бойчук напомнил, что на протяжении новогодних и рождественских праздников в «Буковеле» также были большие скопления людей. Отдыхающие приезжали из разных регионов Украины, карантинные требования не соблюдались. Тогда главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обещал наказать нарушителей карантинных ограничений на горнолыжных курортах.

Напомним, Ивано-Франковская область вместе с Черновицкой попали в «красную» карантинную зону. В Ивано-Франковской области заведения общественного питания должны работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу. Запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий.

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