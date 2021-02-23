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Украина

В Украине зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

15:53 23 февраля 2021
Вакцина от коронавируса

Второй зарегистрированной в Украине вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат компании Pfizer.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», о регистрации вакцины сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики Covid: это препарат CoviShield/AstraZeneca… Также зарегистрирована вакцина Pfizer», — отметил он.

Ранее сообщалось о регистрации препарата, разработанного Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Эту вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Фото с Pixabay.

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