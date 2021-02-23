27.80 / 28.00 33.59 / 33.96
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина начинает тайную вакцинацию от коронавируса, — СМИ

15:31 23 февраля 2021
медик

Вакцинация против коронавируса препаратом, за которым ездил министр Степанов в Индию, начнется в Украине уже завтра, 24 февраля. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения.

По словам источника, первые прививки будет сделаны в «ковидных» больницах.

Когда вакцина разойдется по регионам, прививки будут делать одновременно по всей стране.

Вакцинацию не будут проводить публично, чтобы не привлекать широкую публику в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал «Инсайдер», главный санврач Виктор Ляшко подтвердил, что 24 февраля начнется вакцинация против коронавируса. По его информации, 23 февраля 11 автомобилей доставят вакцину на региональные склады.

Первыми препарат получат Киев, Житомир, Черкассы, а также Киевская, Черкасская и Винницкая области.

Вакцинация будет исключительно добровольной.

Напомним, первую партию вакцины против коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield) от Serum Institute India привезли в Украину 23 февраля. Партия составляет 500 тысяч доз.

Вакцина была зарегистрирована в Украине по экстренной процедуре.

139

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Руслан Евдокименко

Сын Ротару показал любимое фото с отцом

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер