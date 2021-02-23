Вакцинация против коронавируса препаратом, за которым ездил министр Степанов в Индию, начнется в Украине уже завтра, 24 февраля. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения.

По словам источника, первые прививки будет сделаны в «ковидных» больницах.

Когда вакцина разойдется по регионам, прививки будут делать одновременно по всей стране.

Вакцинацию не будут проводить публично, чтобы не привлекать широкую публику в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал «Инсайдер», главный санврач Виктор Ляшко подтвердил, что 24 февраля начнется вакцинация против коронавируса. По его информации, 23 февраля 11 автомобилей доставят вакцину на региональные склады.

Первыми препарат получат Киев, Житомир, Черкассы, а также Киевская, Черкасская и Винницкая области.

Вакцинация будет исключительно добровольной.

Напомним, первую партию вакцины против коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield) от Serum Institute India привезли в Украину 23 февраля. Партия составляет 500 тысяч доз.

Вакцина была зарегистрирована в Украине по экстренной процедуре.

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