У Зеленского прокомментировали отношения со Стерненко

Президент Зеленский в деле одесского активиста Сергея Стерненко полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы. Глава государства не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Стерненко. Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила «Украинской правде».

По ее словам, Зеленский также не предлагал никаких должностей активисту, считая такую модель не лучшей для отбора на должности. Никаких звонков от Стерненко президент не получал.

Мендель также уточнила, что публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела.

Пресс-секретарь добавила, что имя президента не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора. Кроме того, оно не должно использоваться для попыток самопиара любого активиста или политика.

По информации ресурса, Стерненко после заслушивания обвинительного приговора по делу о похищении человека и пытках заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В суде активист якобы поблагодарил по мобильному телефону Зеленского «за приговор по его делу».

Напомним, 23 февраля суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После приговора Стерненко под судом произошли беспорядки.

Фото wikipedia.org/

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