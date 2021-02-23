27.80 / 28.00 33.59 / 33.96
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина подала против РФ иск в ЕСПЧ по поводу Навального

14:45 23 февраля 2021
Навальный

Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека — в заявлении Российская Федерация обвиняется в целенаправленных убийствах. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств», — сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

По информации издания, один из эпизодов обвинения — покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

«Наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией, — заявил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. — Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как-то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе».

В Страсбурге уточнили, что в иске речь идет и об убийствах за пределами стран Совета Европы.

Напомним, ЕСПЧ от РФ потребовал освободить Алексея Навального.

Фото — скриншот

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

Сын Ротару показал любимое фото с отцом

Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер