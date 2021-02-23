Украина подала против РФ иск в ЕСПЧ по поводу Навального

Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека — в заявлении Российская Федерация обвиняется в целенаправленных убийствах. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств», — сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

По информации издания, один из эпизодов обвинения — покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

«Наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией, — заявил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. — Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как-то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе».

В Страсбурге уточнили, что в иске речь идет и об убийствах за пределами стран Совета Европы.

Напомним, ЕСПЧ от РФ потребовал освободить Алексея Навального.

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