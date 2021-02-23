Получивший приговор Стерненко продемонстрировал эмоции

Одесский активист Сергей Стерненко с улыбкой воспринял решение суда, которым его приговорили к лишению свободы на семь лет и конфискации половины имущества. Это видно из ролика, опубликованного в Telegram-канале Pavlovsky News.

В момент, когда Сергею Стерненко надевали наручники в зале суда, он произнес: «Так сегодня в Украине выглядит свобода слова и демократия». При этом активист поднял вверх скованные руки.

Сообщается, что соратники Стерненко уже заявили, что едут в Киев «делать коллапс».

Напомним, под зданием Приморского суда в Одессе после оглашения приговора Стерненко произошли столкновения между людьми, пришедшими поддержать активиста, и правоохранителями.

Ранее сообщалось, что прокуратура просила суд приговорить Стерненко к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.

362

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter