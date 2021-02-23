Рада «разрешила казус Юрия Витренко»

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля вернула полномочия исполняющим обязанности министров, разрешив таким образом «казус» и.о. министра энергетики Юрием Витренко.

Речь идет о принятом в новой редакции законе о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина. По предложению президента документ продлевает срок полномочий чиновников, работающих в статусе исполняющих обязанности министров.

По мнению главы государства, непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно ведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в определенной сфере.

В новой редакции за закон проголосовали 226 депутатов Слуг народа, которым помогли представители групп «За будущее» и «Довира». Спикер Рады Дмитрий Разумков в этот раз тоже не голосовал, сообщил Telegram-канал «Лещенко тут».

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел «разъяснительную» работу среди «слуг», в т. ч. пригрозив им досрочным роспуском парламента.

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