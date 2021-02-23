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Украина

Первая партия вакцин от ковида прибыла в Украину

11:38 23 февраля 2021
Вакцина

В аеропорт «Борисполь» доставили первую партию вакцины против коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield) от Serum Institute India. Ценный груз прибыл на самолете «Турецких авиалиний», сообщает корреспондент Супільне Дарья Кинш.

Первая партия составляет 500 000 доз. Борт с медпрепаратами вылетел из Мумбая 22 февраля и добрался до Киева с остановкой в Стамбуле.

Ранее в Офисе президента заявили, что после решения логистических проблем, Украина должна получать препарат Covishield «каждые 10 дней». В свою очередь в Минздраве задекларировали поставку в Украину также вакцины NovaVax (США).

Напомним, вакцина была зарегистрирована в Украине по экстренной процедуре.

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