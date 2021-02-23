Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы

Суд в Одессе приговорил активиста Сергея Стерненко к заключению и конфискации половины его имущества.

«7 лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества» — пишет Стерненко в Twitter.

7 років та 3 міс позбавлення волі з конфіскацією половини майна.



Дякую Венедіктовій, Татарову та Труханову за це рішення.

Особлива подяка Зеленському — Сергій Стерненко (@sternenko) February 23, 2021

Также принято решение о его взятии под стражу в зале суда.

Тримання під вартою в залі суду. — Сергій Стерненко (@sternenko) February 23, 2021

Напомним, что речь идет о деле 2015 года, когда Стерненко во время обыска добровольно отдал полиции пневматический и стартовый пистолеты и коллекционный нож. Активиста заподозрили в похищении Сергея Щербича, близкого к мэру Одессы.

Ранее Сергей Стерненко сообщал, что прокурор по старому делу за противостояние мэру Одессы Геннадию Труханову просит суд приговорить его к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото Сергея Стерненко из социальных сетей.

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