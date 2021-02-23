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Украина

«Молодость ему отдал!» На фото Ющенко со спикером «Правого сектора» увидели магию

11:25 23 февраля 2021
Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко поразил пользователей сети молодым видом. Снимком с ним в Facebook поделился спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский.

Судя по всему, мужчины случайно встретились на Крещатике.

«Киев. Утро», — лаконично подписал фото Скоропадский.

Оценивший снимок бывший народный депутат Игорь Луценко (фракция «Батьківщина») решил, что Ющенко помолодел «за счет» Скоропадского.

«Молодость ему отдал», — написал он, на что визави сообщил, что именно Ющенко в свое время вдохновил его на переезд в Украину.

Напомним, ранее в сети нашли сходство в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Фото УП

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