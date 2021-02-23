Владимир Остапчук испытал страдания от хождения на шпильках

Телеведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук устроил домашние репетиции с известным хореографом Аленой Шоптенко. Очевидно, помощь ему понадобилась для подготовки выступления в новом, женском образе. Видео шоумен поделился в Instagram.

Пара несколько раз продефилировала по кухне, эффектно разворачиваясь.

При этом и Алена, и Владимир были одеты в туфли на высоких каблуках.

В какой-то момент телеведущий не выдержал и просто сполз на пол.

«Ой, не могу, пожалуйста», — взмолился он.

Напомним, ранее Остапчук озадачил фолловеров «беременным» фото новой жены Кристины Горняк.



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