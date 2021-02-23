Беглый экс-глава МВД Захарченко приготовился возглавить «Л/ДНР»

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко неожиданно спрогнозировал объединение псевдореспублик «ЛДНР» и заявил о готовности возглавить квази-образование. Декларация прозвучала в эфире пропагандистского канала Russia Today, сообщает НВ.

При этом Захарченко отметил, что в вопросе объединения все зависит от «воли народа».

«Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов», — заявил он.

В т.ч. он не исключил, что выборы «президента Донбасса» будут открытыми.

Экс-глава МВД Украины с 2014 года скрывается в России, а в Украине числится в розыске. До недавнего времени ему принадлежало имение на территории коттеджного поселка «Парк Вилл» в Жуковке под Москвой.

Напомним, в конце января 2021 года главарь «ДНР» Денис Пушилин озвучил намерение захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, включая те районы, которые сейчас подконтрольны Украине.

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