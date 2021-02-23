ВСУ понесли потери под Светлодарском

Утром во вторник, 23 февраля, около 7:00 российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ на Светлодарском направлении — погиб боец ВСУ, еще один военнослужащий был ранен.

Как сообщили в украинской делегации в ТКГ, соответствующая нота направлена в СММ ОБСЕ. «Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, с начало суток на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня: «В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов». В командовании уточнили, что пострадавший украинский боец получил осколочные ранения. «Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Накануне боевики из противотанкового гранатомета обстреляли наблюдательный пост в районе шахты Бутовка, на котором находились военнослужащие 72-й бригады. Один боец ВСУ погиб, еще один был ранен.

Также сообщалось о гибели троих украинских военных в результате пожара в блиндаже 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетьмана Ивана Выговского.

Фото с Pixabay.

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