Все ваши звонки будут записаны: жители Донецка получают странные SMS

Жители Донецка, Макеевки, Харцызска, Шахтерска и других оккупированных городов так называемой «ДНР» 22 февраля получили на Viber очень странные сообщения. «ФАКТАМ» их текст переслал дончанин, имя которого мы назвать не можем. Приводим текст полностью, не меняя ни стилистику, ни орфографию.

«Сегодня вступила в силу 3-я заключительная часть закона Яровой — о фиксации и хранении звонков и переписки во всех мессенджерах и у всех операторов. В связи с обстоятельствами в нашей стране начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter. Мониторинг Facebook. Мониторинг всех социальных сетей и форумов».

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И дальше: «Сообщите тем, кто не знает. Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня. Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения. Невероятно, но верно. Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям. Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка! Будьте бдительны и внимательны».

Что это за «письма счастья» — непонятно. Российский «закон Яровой», принятый в июле 2016 года, предусматривает введение требований к операторам связи и интернет-проектам, к перевозчикам-экспедиторам и операторам почтовой связи и усиление регулирования религиозно-миссионерской деятельности. Он состоит из двух законопроектов. Часть положений закона уже введена в РФ, введение остальных новелл отсрочено. Какое отношение к этому закону имеет квазиреспублика, никто пояснить не может. Пока ясно одно — люди испуганы и, как рассказал собеседник «ФАКТОВ», теперь вообще боятся звонить друг другу. «Говорим только о том, как варить суп», — горько пошутил дончанин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что оккупированный боевиками Донбасс находится на грани экологической катастрофы.

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