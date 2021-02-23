Трое бойцов ВСУ погибли из-за пожара на Донбассе

На Донбассе во вторник, 23 февраля, горел блинжаж 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетьмана Ивана Выговского. Как сообщает пресс-служба бригады в Facebook, возгорание возникло около 4:00.

После завершения работ по разборке конструкций блиндажа после пожара под ними были обнаружены тела двух военнослужащих, которые, вероятно, находились в блиндаже во время пожара.

Идентификацию тел погибших провести без ДНК-экспертизы оказалось невозможно.

Третий военнослужащий получил 90% ожогов тела, и скончался уже в ожоговом центре, куда его успели доставить.

«По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении военных.

Напомним, 22 февраля на Донбассе погиб боец ВСУ, а еще один военнослужащий был ранен. Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, боевики из противотанкового гранатомета обстреляли наблюдательный пост в районе шахты Бутовка, на котором находились военнослужащие 72-й бригады.

Фото пресс-центр Штаба ООС

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