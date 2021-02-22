Отец троих детей: названо имя бойца ВСУ, погибшего под обстрелом на Донбассе 22 февраля

В Черниговском военном комиссариате назвали имя украинского военного, погибшего при обстреле позиций Операции объединенных сил 22 января — уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы Сергей Петраускас.

44-летний мужчина проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате, а в октябре 2020 года перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

У погибшего остались мать, жена, две дочери и сын.

Опубликовано фото героя.

Дата прощания с ним еще не определена, сообщили в областном комиссариате.

Напомним, 24 ноября воин из этой же бригады получил смертельное ранение в районе Авдеевки.



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