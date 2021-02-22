«Это пощечина»: бывший глава МИД рассказал, как должен был поступить Уруский в ситуации с Кадыровым

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин винит в скандале вокруг встречи вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. По мнению Климкина, таким образом он пытался переложить на Уруского собственный просчет.

«Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему», — заявил Климкин в комментарии Обозревателю.



По его словам, Уруский мог уведомить организаторов международной выставки, что протокол является неприемлемым и изменить порядок размещения участников мероприятия. При этом он вспомнил, как в свое время в Объединенных Арабских Эмиратах президента Украины Леонида Кучму не хотели видеть рядом с президентом США и для этого даже изменили английский алфавит на французский, чтобы они не сидели рядом.

«Это проблема не с нашими партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах, это проблема с нами. Во время различных международных мероприятий, когда необходимо посадить кого-то рядом, то мы же всегда стараемся сделать так, чтобы не оказаться рядом с РФ. К сожалению, мы не можем исключить россиян из международных организаций, учитывая существующие международные уставы и правила, но всегда можно сказать хозяевам, что этот протокол для нас неприемлем… Это выглядит как пощечина. Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло», — сказал Климкин.

По его мнению, единственное, что остается сделать украинскому чиновнику, это извиниться перед украинцами за то, что произошло…

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров, который попал на фото с украинским вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским, открестился от знакомства с ним.

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