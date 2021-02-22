Хомчак увидел связь между обстрелами на фронте и санкциями против Медведчука

Российские оккупанты активизировали обстрелы украинских позиций после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о применении санкций в отношении Виктора Медведчука и его окружения. Такое мнение озвучил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Согласно его заявлению, военнослужащие ВСУ неукоснительно придерживаются условий всеобъемлющего прекращения огня, тогда как незаконные вооруженные формирования РФ их игнорируют.

«Обстрелы активизируются обычно или во время заседания ТКГ. А сейчас мы наблюдаем, после решений совета СНБО о наложении санкций на соответствующих лиц или фирмы», — констатировал Хомчак, которого цитирует Суспільне.

Напомним, в понедельник, 22 февраля, боевики открыли огонь по укреплениям ВСУ в районе шахты «Бутовка», убив украинского военнослужащего и ранив еще одного. А 11 февраля в районе Зайцево погибли сразу двое военных.

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