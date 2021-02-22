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Украина

Венедиктова намекнула на «крота» в своем окружении

17:12 22 февраля 2021
Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключает, что попытка бывшего первого заместителя главы «ПриватБанка» скрыться из Украины чартером в Вену была сдедствием действий «крота» в ее ведомстве.

По словам Венедиктовой, она уже готова инициировать отдельное расследование этого факта.

«Мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей „сливаются“, что станет темой, я уверена, отдельного расследования», — сообщила генпрокурор в Facebook, отметив, что круг лиц, информированных о количестве подписанных ею подозрений очень узок.

«Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления „ПриватБанка“, в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе. Финита», — написала Венедиктова.

Напомним, на самолете, который летел из Днепра в Вену, был только один пассажир, который в Украине находится под следствием.

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