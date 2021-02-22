Били из гранатометов: на Донбассе погиб боец ВСУ

В понедельник, 22 февраля, на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один военнослужащий ранен.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

По его словам, боевики из противотанкового гранатомета обстреляли наблюдательный пост в районе шахты Бутовка, на котором находились военнослужащие 72-й бригады.

«После двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен», — отметил Руслан Хомчак.

Тем временем в украинской делегации в ТКГ отметили, что боевики обстреляли позиции подразделений ООС в районе Авдеевки около 14:00.

«Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту СММ ОБСЕ. Делегация выражает искренние соболезнования родным и близким бойца, погибшего за Украину», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 февраля на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Утром российский снайпер смертельно ранил под Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады Александра Глушко. А вечером во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок у Новомихайловки погиб военный из 28-й бригады.

Фото с Pixabay.

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