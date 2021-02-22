27.81 / 28.00 33.50 / 33.88
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Били из гранатометов: на Донбассе погиб боец ВСУ

16:24 22 февраля 2021
Свеча

В понедельник, 22 февраля, на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один военнослужащий ранен.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

По его словам, боевики из противотанкового гранатомета обстреляли наблюдательный пост в районе шахты Бутовка, на котором находились военнослужащие 72-й бригады.

«После двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен», — отметил Руслан Хомчак.

Тем временем в украинской делегации в ТКГ отметили, что боевики обстреляли позиции подразделений ООС в районе Авдеевки около 14:00.

«Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту СММ ОБСЕ. Делегация выражает искренние соболезнования родным и близким бойца, погибшего за Украину», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 февраля на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Утром российский снайпер смертельно ранил под Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады Александра Глушко. А вечером во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок у Новомихайловки погиб военный из 28-й бригады.

Фото с Pixabay.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

Пугачева с дочерью

«Девчули зажигают»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали под Mambo Italiano

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игоря Николаева растрогала реакция Аллы Пугачевой на пост о жене

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер