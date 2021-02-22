Кадыров отреагировал на скандальное фото с Уруским

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который попал на фото с украинским вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским, открестился от знакомства с ним.

«Кадыров заявил, что лишь вчера узнал о существовании вице-премьера Уруского, которого на Украине заставили объясняться из-за фотографии с главой Чечни», — сообщает Telegram-канал российского агентства РИА-Новости.

Напомним, сам Уруский заявил, что не считает возможным «шарахаться» от представителей страны-агрессора, «демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны».

Тем не менее Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от своего подчиненного объяснений возмутительному соседству, ведь летом 2020 года США внесли Кадырова и его семью в «черный список» за грубые нарушения прав человека.

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