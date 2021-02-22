«Избавимся от товарища»: Зеленский интересно высказался о Тупицком

В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться ухода Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда Украины. Об этом сообщает Лига.НЕТ.

«Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища… ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд», — сказал Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами на форуме «Украина 30».

Ранее сообщалось, что Тупицкий подал иск, в котором попросил запретить Управлению госохраны препятствовать ему выполнять полномочия главы КСУ, но ОАСК принял решение не в его пользу.

Напомним, до этого иск Тупицкого о незаконном отстранении от должности отказался рассматривать Верховный суд Украины.

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