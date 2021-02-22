27.81 / 28.00 33.50 / 33.88
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Избавимся от товарища»: Зеленский интересно высказался о Тупицком

15:24 22 февраля 2021
Александр Тупицкий

В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться ухода Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда Украины. Об этом сообщает Лига.НЕТ.

«Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища… ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнет работать Конституционный суд», — сказал Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами на форуме «Украина 30».

Ранее сообщалось, что Тупицкий подал иск, в котором попросил запретить Управлению госохраны препятствовать ему выполнять полномочия главы КСУ, но ОАСК принял решение не в его пользу.

Напомним, до этого иск Тупицкого о незаконном отстранении от должности отказался рассматривать Верховный суд Украины.

169

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

тодоренко

«Занимаешь чужое место»: Тодоренко на шоу «Маска» разозлила зрителей

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер