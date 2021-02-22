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Украина

Зеленский анонсировал новые маршруты «Интерсити» и запуск пригородных поездов City Express

14:09 22 февраля 2021
Зеленский

Существующие маршруты поездов «Интерсити» будут усовершенствованы, также планируется запуск составов и по новым направлениям.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом на форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша цель — чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа», — сказал он и добавил, что на данном этапе готовится новый проект пригородных поездов City Express.

«Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает — Киев, Харьков, Днепр», — добавил он.

Разработка данного проекта по Харькову и Днепру уже стартовала, а по поводу Kyiv City Express идут переговоры с потенциальными партнерами.

«Проходят также переговоры о привлечении иностранного инвестора с дальнейшим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железной дороги», — отметил президент.

Ранее Зеленский анонсировал проект по строительству жилья для вынужденно перемещенных лиц — переселенцам планируют строить жилье с солнечными панелями.

Фото с сайта Офиса президента.

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