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Украина

Уруский отреагировал на скандал вокруг его «соседства» с Кадыровым

13:38 22 февраля 2021
Кадыров и Уруский

Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что его фото с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым сделано на выставке IDEX 2021. Об этом он написал в своем Facebook.

«На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д. Шмыгаля, — официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации», — написал Уруский.

По его словам, руководителей официальных делегаций во время шествия размещают в соответствии с протоколом государства-организатора. Личных гостей правящей семьи разместили в алфавитном порядке.

«В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров. Украинская делегация обратили внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным „шарахаться“ от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — заявил вице-премьер.

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