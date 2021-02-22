СБУ обвинила Шария в «игре в прятки» со следствием

После того, как блогер Анатолий Шарий не явился лично в СБУ, а прислал адвокатов, Служба безопасности Украины заявила, что все это можно трактовать как сокрытие от следствия.

В СБУ настаивают, что с 16 февраля 2021 года Шарий является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена (ч.1 ст.111) и нарушение равноправия граждан (ч.1 ст.161). 22 февраля с Шарием предполагалось провести следственные действия.

СБУ приняла во внимание заявление адвоката Шария о том, что защитнику не дали ознакомиться с делом. 25 февраля адвоката Валентина Рыбина вместе с его подзащитным снова зовут в СБУ изучать собранные материалы следствия.

Фото wikimedia.org



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