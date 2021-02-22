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Украина

Зеленскому доложили о тревожной тенденции с ковидом

13:25 22 февраля 2021
Зеленский

На селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского констатировалось, что в ряде областей наблюдается рост количества заболевших коронавирусной инфекцией, а также длительность пребывания пациентов в больницах.

Как сообщают в Офисе президента, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал среди таких регионов Ивано-Франковскую и Винницкую области, а также Закарпатье.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусом, увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас — 19−20 дней.

Что же касается статистических данных, то за минувший день в Ивано-Франковской области зарегистрировано 515 заболевших. В регионе, где в большинстве больниц заняты места, развернут мобильный госпиталь.

А 23 февраля планируется заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, во время которого планируют утвердить ряд мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68 332 кроватей для больных COVID-19, из которых 58 390 подключены к кислороду.

Напомним, что на утро понедельника, 22 февраля, в Украине подтверждены 1 307 662 случая заболевания COVID-19, из них 25156 летальных, 1 147 426 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 3206 новых случаев заражения.

Фото с сайта Офиса президента.

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