«Будут находить точку»: Зеленский собрался построить новый аэропорт на Донбассе

Президент Владимир Зеленский объявил об очередном амбициозном проекте — на Донбассе будут строить новый аэропорт для гражданской авиации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Место для нового аэропорта еще не выбрано. Ожидается, что это будет «где-то между Луганской и Донецкой областями». «Будут находить точку», — заявил Зеленский.

Предполагается, что после того, как место будет найдено, само строительство объекта займет два года. Кроме того, новый аэропорт в ближайшие два года Зеленский пообещал Закарпатью.

Напомним, аэропорт в Донецке им. Сергея Прокофьева строился два года, чтобы успеть к Евро-2012. Работы обошлись втрое дороже первоначальной сметы и составили более 800 млн долларов. После оккупации Донецка в мае 2014 года работа аэропорта была приостановлена. К январю 2015 года на месте старого, нового терминалов и метеовышки остались руины.

Аэропорт Луганск был разрушен в 2014 году в ходе боевых действий. Терминал аэропорта был уничтожен артиллерией в августе 2014-го.

Мариупольский аэропорт был закрыт в июне 2014 года. У аэропорта отозвали сертификат на неопределенный срок — «до стабилизации ситуации на востоке Украины». На данный момент на Донбассе остались лишь военные аэродромы.

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