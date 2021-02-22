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Украина

Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ

12:29 22 февраля 2021
МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по вопросам Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС) существуют разногласия с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«С некоторым вещами мы соглашаемся, а с некоторыми — нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины», — заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура».

По его словам, есть много правок в законы о ВСП с целью создать законопроект, который КС признает конституционным.

При этом Украина планирует получить средства МВФ.

«Мы рассчитываем на эти деньги», — подчеркнул Зеленский и выразил уверенность, что средства от МВФ будут получены до конца этого года.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) не достигла договоренностей с правительством Украины о пересмотре кредитной программы stand by.

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