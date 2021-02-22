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Украина

С солнечными панелями: Зеленский анонсировал строительство особого жилья для переселенцев

12:11 22 февраля 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект строительства жилья с солнечными панелями для внутренне перемещенных лиц.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом Зеленский заявил на форуме «Украина 30. Инфраструктура», добавив, что проект разрабатывается в сотрудничестве с НАК «Нафтогаз Украина».

«Жилье для переселенцев — это часть программы „Большое строительство“, готовятся материалы. Отдельно к этой части подключен „Нафтогаз“, так как мы будем строить, предлагать формат полностью с солнечными панелями, батареями. Там сложная история, но она будет в этом году предложена», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в первый год программы «Большое строительство» было проложено и отремонтировано 6,5 тысяч километров дорог.

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

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