Шмыгаль устроил публичный скандал из-за фото Уруского с Кадыровым

Премьер-министра Дениса Шмыгаля возмутила фотография, на которой рядом запечатлены вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал в соцсетях Денис Шмыгаль и выложил соответствующее фото. Не указывается, где и когда была сделана эта фотография. Можно предположить, что и Уруский, и Кадыров являются участниками международного форума.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда организаций, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В список включены также Рамзан Кадыров, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и более десяти других человек. Причина санкций, введенных в рамках глобального акта Магнитского, — нарушение прав человека.

Фото Дениса Шмыгаля из социальных сетей.

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