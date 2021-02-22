27.81 / 28.01 33.50 / 33.89
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Шмыгаль устроил публичный скандал из-за фото Уруского с Кадыровым

11:57 22 февраля 2021
Денис Шмыгаль

Премьер-министра Дениса Шмыгаля возмутила фотография, на которой рядом запечатлены вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал в соцсетях Денис Шмыгаль и выложил соответствующее фото. Не указывается, где и когда была сделана эта фотография. Можно предположить, что и Уруский, и Кадыров являются участниками международного форума.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда организаций, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В список включены также Рамзан Кадыров, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и более десяти других человек. Причина санкций, введенных в рамках глобального акта Магнитского, — нарушение прав человека.

Фото Дениса Шмыгаля из социальных сетей.

503

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

тодоренко

«Занимаешь чужое место»: Тодоренко на шоу «Маска» разозлила зрителей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер