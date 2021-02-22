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Украина

«Все думали, что хорошие дороги Украины — это фантастика»: Зеленский похвастался достижением

11:01 22 февраля 2021
Зеленский

В понедельник, 22 февраля, стартовал Всеукраинский форум «Украина 30. Инфраструктура», в котором принимает участие президент Владимир Зеленский.

«В первый год „Большого строительства“ мы проложили и отремонтировали 6,5 тысяч километров дорог. Все думали, что хорошие дороги в Украине — это фантастика. Наши планы называли безумием. Сегодня это — официальная статистика. Мы доказали, что можем строить комфортную страну», — заявил Зеленский, назвав программу «не просто красивой рекламной картинкой» и «импульсом для роста экономики и ВВП».

«Инфраструктура — это отношение государства к своим людям. Это то, чем все мы пользуемся сегодня, каждый день. И это то, что останется после нас», — сказал Зеленский.

Что же касается планов на 2021 год, то планируется обновить и построить 4,5 тысяч километров дорог государственного значения, 2 тысячи километров дорог местного значения, запустить объездную дорогу вокруг Киева (150 километров) и трассу М30 ко Дню независимости (1,4 тысячи километров, которые соединят запад и восток страны).

Напомним, что Владимир Зеленский на днях своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще нескольких граждан и предприятий.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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