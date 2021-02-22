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Украина

Чичерина сообщила о предельно напряженной обстановке в «ДНР»

10:46 22 февраля 2021
чичерина

Мрачно-депрессивные настроения у боевиков на Донбассе уже не в силах скрывать даже заезжие московские пропагандисты. Так, российская певица Юлия Чичерина, большая любительница «ДНР» и «ЛНР», едет в оккупированный регион поддерживать моральный дух своих приятелей-боевиков.

«Обстановка здесь предельно напряженная», — признает Чичерина.

Чичерина в последние годы выступает с концертами исключительно в оккупированном регионе. Певица внесена в базу «Миротворца» как пособница боевиков, а потому на подконтрольной Украине территории публичные выступления Чичериной не светят. В России псевдовоенные песни Чичериной тоже пришлись не ко двору. Певица жаловалась, что публика уходит из зала, услышав такие «хиты». В 2018 году Чичериной запретили выступать в российских городах на концертах перед футбольными матчами.

Кроме пособничества террористам, Чичериной вменяются в вину участие в российской пропаганде, оправдание российской агрессии в Крыму. СБУ объявило певицу в розыск, подозревая в поставке боевикам «ЛНР» военного снаряжения — тепловизоров.

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