Адвокат Шария объяснил отказ его клиента явиться на допрос в СБУ

Блогер Анатолий Шарий, которому Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по ряду статей, в том числе и по статье о госизмене, не явится на допрос из соображений безопасности.

Как передает «Страна», об этом заявил адвокат Шария Валентин Рыбин, приехавший в СБУ, где на 22 февраля был запланирован допрос подозреваемого. По его словам, блогер не придет на допрос, поскольку «находиться в Украине ему небезопасно».

«Еще 16 февраля, когда огласили о подозрении Анатолию Шарию, я как его адвокат подал заявление в СБУ с требованием предоставить нам материалы дела, но на сегодняшний момент этого сделано не было. Мы будем обращаться в суд и обжаловать бездействие следователей и требовать все документы по делу, для ознакомления», — цитирует адвоката издание.

Напомним, что Валентин Рыбин представлял интересы спортсменки Дарьи Мастикашевой, которую задержали за госизмену и передали в рамках «большого обмена» в декабре 2019 года. После этого боевики «ДНР» не выпустили спортсменку в Россию, отправив «на подвал».

Фото Анатолия Шария из соцсетей.

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