Украина договорилась об увеличении поставок вакцины NovaVax

Министр здравоохранения Максим Степанов, ранее выехавший в Индию контролировать отгрузку вакцины против коронавируса, сообщил о договоренностях по дополнительным поставкам в Украину американского препарата.

«Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax», — пишет Максим Степанов в соцсетях и уточняет, что речь идет о дополнительных пяти миллионах доз вакцины.

Отметив, что достигнутая договоренность будет утверждена договором, он добавил, что общий объем вакцин от NovaVax, поставка которых ожидается, на сегодняшний день составляет 15 миллионов доз.

«Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021 года», — добавил Максим Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что одними из первых вакцину против коронавируса получат медики Черниговской области. В целом же приоритет в вакцинации будет предоставлен группам риска и работникам «критических для государства» структур.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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